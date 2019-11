Fuerte: New York Times realiza crudo reportaje por casos de traumas oculares causados por balines

Durante el estallido social en Chile muchas personas han resultado víctimas de balines por parte de Carabineros teniendo graves daños oculares.

"Esto es mutilación", este es el nombre que ha recibido un crudo reportaje realizado por New York Times en donde se muestran a la víctimas de daños oculares causados por Carabineros en medio del estallido social en en el país.

Este domingo el medio de comunicación estadounidense mostró finalmente este reportaje en el cual se muestran casos con entrevistas de personas que han sido afectadas por esta grave situación.

"La policía en Chile está cegando a los protestantes", esta es la descripción del video donde presentan la extensa y detallada investigación periodística mostrando al mundo la situación que ocurre en el país.

Traumas oculares y reportaje

Dentro del video se muestran duros testimonios de personas que lamentablemente, por encontrarse en manifestaciones, recibieron perdigones en el ojo causándole la perdida de visión total.

Es más, en el propio documental se pueden rescatar testimonios crudos, como el del comienzo, el cual denuncia una situación bastante compleja causada por las fuerzas especiales.

"Me llega un perdigón en el ojo, Carabineros me pesca del pelo y me lleva hasta la camioneta, se empezaron a burlar de mi porque iba a perder la vista…el perdigón lo tengo adentro".

Acto seguido de esta situación la persona no aguanta la emoción y comienza a llorar asegurando que Dios será el único que podrá dejarlo como ya estaba.

El corresponsal del medio estadounidense logra tener acceso a la unidad de trauma ocular en Chile, donde puede conversar directamente con los afectados para mostrar esta situación al mundo.

Finalmente, en los casi 7 minutos que dura el reportaje se puede tener una descripción más detallada de esta situación, pero sin duda son imágenes fuertes y a continuación te compartimos el Link para que puedas verlo y juzgar por ti mismo la muestra que ha realizado el medio de Estados Unidos con respecto a lo que pasa en nuestro país.