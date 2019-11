Esta es la fórmula para libertarte del spam telefónico por publicidad

¿Cuántas veces una llamada de publicidad acabó con tu paciencia? El telemarketing se convirtió en un vulgar spam telefónico que agobia a muchos, pues es casi imposible deshacerse de los insistentes operadores.

En medio del agobio, muchas veces asumimos actitudes que pueden condenarnos. Según una experta, existe una fórmula para salir de este acoso y recuperar la tranquilidad cuando vemos que entra una llamada a nuestro teléfono y no conocemos el número.

Erica Elson, quien trabajó dos años como teleoperadora, enumera cinco errores comunes que cometemos para librarnos de esta perturbante técnica publicitaria

1. Colgar segundos después de contestar.

Si lo haces el teleoperador clasificará la llamada como ‘sin respuesta’ y te volverá a llamar hasta que logre hablar contigo”, advierte.

2. Conversar con el teleoperador.

Te recomienda no responder ninguna preguntar, ni explicaciones. La clave está en no mostrar “ningún tipo de empatía, ni humanidad”.

3. Perder la calma.

Elson explica que es una computadora quien programa la llamada, pero si tu respuesta es agresiva hacia el personal seguramente decidirán torturarte a través del spam telefónico. Aunque siempre está la opción de hablar con su supervisor.

4. Conversar y luego colgar.

Esto solo hará que te vuelvan a molestar argumentando que la llamada se cortó.

5. Aplazar la llamada para otro momento

Para la experta, excusas como “ahora no tengo tiempo” o “te compraré esto otro día” solo alienta a los operadores. Así no te librarás de ellos.

Cualquier dato aportado durante una llamada se sumará a un perfil que tienen sobre ti. La información más insignificante sirve de excusa para sumar más publicidad a tu lista, por ello la mejor opción es contestar y ser consciente de lo que dices.

Para Erica Elson la forma más eficiente y segura de acabar con el acoso es decirle a teleoperador: “Por favor, póngame en la lista de no llamar”. Aquí es vital, solo enunciar esta frase, sin mayores explicaciones.

Sé educado, pero firme. Si te preguntan por qué o te dicen que no pueden, mantente frío y repite: ‘Quiero que me ponga en la lista de no llamar”, dice.