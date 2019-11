La PROFECO confirma que AT&T no debe cobrar extra en México

Desde que AT&T confirmó que cobrará extra a sus clientes sin su consentimiento en México, la PROFECO salió a hablar al respecto.

Hace poco les dijimos cómo es que AT&T, de la nada, decidió cobrarle extra a sus usuarios. Es por eso muchos comenzaron a reportar esto ante la PROFECO y parece que las voces de todos se pudieron escuchar. Es por eso que la misma Procuraduría Federal del Consumidor dio a conocer lo que está mal con eso.

Eso no venía en mi contrato

El cobro extra no solamente no se debería aplicar, sino que están fallando en cumplir con el contrato de sus clientes, puesto que este cargo nunca se especificó en ninguna lado y los clientes no dieron su consentimiento ante este cargo, muy a pesar de que te darán datos extra de navegación.

Para que la compañía esté facultada para hacer este cobro, es necesario que dé conformidad a la normativa, el consumidor otorgue su consentimiento expreso; ya que de lo contrario, está en su derecho de exigir el cumplimiento de los términos y condiciones bajo los cuales celebró su contrato (plazo forzoso).

El problema con simplemente romper cualquier conexión con la empresa, es que si a tu contrato aún le falta tiempo para terminar, se te cobrará el total del equipo que debes aún para poder terminar el contrato. Por lo que podría no ser tan fácil de hacer para todos, en especial en equipos de gama alta.

Lo que la PROFECO recomienda es acudir a ellos en caso de que este pago se nos haya notificado por cualquier vía, eso con tal de hacer válido el contrato original y no continuar con un pago que no se solicitó.

Para poder ponerte en contacto con la PROFECO puedes contactarlos por alguna de sus redes sociales o hacerlo directamente por teléfono o visitando sus oficinas. Sin importar lo que decidas, es importante que hagas valer tu contrato para evitarte pagos que no tenías previsto.