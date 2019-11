Ojo, México: La Profeco ha alertado sobre cobros indebidos de AT&T

Ya habíamos hablado sobre los cobros que ha comenzado a implementar AT&T, aunque la Profeco (y los usuarios) no están muy contentos.

Anteriormente, AT&T informó que a partir del 1 de noviembre comenzaría a aplicar un cobro extra a aquellas personas que sacaron su celular a plazos con ellos. Dicho cobro se realizaría desde ese día y después una vez al año como "cargo por equipo". Ahora la Profeco ha llegado a arruinarles la fiesta.

Profeco va contra los cobros de AT&T

No sólo los usuarios se molestaron por los cobros extra, sino también la Procuraduría Federal del Consumidor, quienes alertaron a las personas para que estén atentas a sus recibos de la telefónica y denuncien de inmediato cualquier cargo extra ajeno a lo pactado en el contrato firmado con anterioridad.

El problema con el cobro es que de hacerse, tendría que ser con el consentimiento de los usuarios que ya cuentan con un contrato fijo. Lo único que hizo AT&T es enviar un mensaje quince días antes informando que esto iba a suceder sí o sí.

Si fuiste de los que recibió el mensaje, la Profeco sugiere que le escribas a la compañía para dejar en claro que no aceptas dicho cobro y que no estás de acuerdo. De lo contrario, ellos podrían alegar que como no lo rechazaste, estabas de acuerdo.

Para presentar tu queja puedes hacerlo vía correo electrónico a [email protected] o al teléfono del consumidor 5568 8722. También llamar al número 800 468 8722 o vía la página web http://telefonodelconsumidor.gob.mx/.

Ten cuidado con esos cobros y reacciona rápido.