La Ciudad de México se llena de ceniza: El Popocatépetl ha estallado

El volcán Popocatépetl lleva tiempo con actividad constante, pero esta vez ha bañado de ceniza la Ciudad de México con sus explosiones.

En meses pasados, el volcán Popocatépetl ha mostrado constante actividad, llegando al semáforo amarillo según protección civil. Sin embargo, la actividad se ha agravado, llegando vestigios de cenizas hasta la Ciudad de México. Esto se debió a algunas explosiones provenientes del volcán.

El Popocatépetl se mantiene despierto

Hace algunos días, una parte de la capital de México amaneció bajo la ceniza. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que esto se debió a no una, sino dos explosiones del volcán más famoso del país. Las alcaldías afectadas fueron Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, aquellas en el sur de la ciudad.

Además de las dos explosiones, se registraron 28 exhalaciones con vapor de agua, gases volcánicos y ceniza. No se registró lava. Por ahora, el semáforo continúa en amarillo fase 2 y la Cenapred pide a la gente que no se acerque al volcán por ningún motivo.

Por ahora no se espera ninguna explosión importante y tampoco se ha evacuado a las personas que viven en las casas cercanas a las faldas del volcán. Actualmente ya no hay rastro de ceniza en la ciudad, pero no se descarta que vuelva a suceder.

Parece que al volcán le gusta ser noticia de fin de año.