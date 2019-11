Pokémon Sword/Shield: Así puedes aumentar las probabilidades de obtener un Shiny

Si te encanta atrapar Pokémon Shiny (o variocolor) entonces te decimos como aumentar las posibilidades de conseguirlos en Escudo y Espada.

Pokémon Sword y Shield ya están entre nosotros y con ello, llegan muchos nuevos monstruos de bolsillo. Y con cada nueva entrega, recibimos nuevas versiones shiny de los Pokémon de la nueva región, así que aquí te mostraremos como obtener Pokemon shiny,

Para quienes no sepan, los Pokémon shiny tienen la particularidad de tener un color distinto al que normalmente tienen. Es decir, Wooloo es blanco en su versión original, pero su versión shiny es negro.

Son criaturas muy raras

Antes de comenzar, cabe aclarar un par de cosas. Las versiones shiny de los Pokémon iniciales están bloqueados, lo que quiere decir que tu primer Pokémon no puede ser shiny, así que no sirve de nada reiniciar el juego. Otros que tienen sus versiones shiny bloqueadas, son los Pokes en el área salvaje que son demasiado fuertes para que los puedas atrapar, por lo que nunca te saldrá un shiny que no puedas atrapar.

Estos Pokémon son muy difíciles de encontrar, ya que hay una probabilidad de 1/4096 en encontrar un shiny de manera salvaje. Curiosamente, puede reducir este numero de manera sencilla, aunque no esperes encontrar shiny tras shiny.

La mejor manera de hacerlo, es el ya clásico método Masuda. Este se trata de dejar a dos Pokémon de distintas regiones del mundo en la guardería. De esa manera, puedes comenzar a sacar huevos de ellos dos y las posibilidades de que uno de estos sea Shiny incrementan a 1/683.

Otra manera de incrementar esas posibilidades es hacer cadenas con Pokes salvajes. Es decir, combatir una y otra vez contra un mismo tipo de Pokémon salvaje sin para hasta que uno de ellos resulte ser shiny. Esto reduce las posibilidades gradualmente entre mayor sea la cadena. Es decir, que si llegas a hacer una cadena de 500 encuentros, las posibilidades de encontrar un shiny aumentan a 1/586.

Estas probabilidades incrementan aún más cuando obtienes el “Shiny Charm” el cual se te otorga cuando completas el Pokédex. De esa manera el primer método sube a 1/512 y con el método de cadenas, este sube a 1/466 con unos 500 encuentros.

Todo es información que los fanáticos han comenzando a sacar de los mismo datos del juego desde el día de lanzamiento.