Pokémon Escudo y Espada: Qué es el Pokérus, para qué sirve y como conseguirlo

Pokémon Escudo y Espada traen de vuelta al famoso virus Pokémon llamado Pokérus y aquí te decimos todo lo que tienes saber.

En el mundo Pokémon existe una enfermedad que pueda contagiarse fácilmente entre tus Pokémon. Es un virus altamente contagioso que se esparce con rapidez en todo tu equipo, haciendo que incluso, todas tus cajas en la PC se puedan infectar. Se llama Pokérus y aunque suena a que es algo malo, es algo que beneficia a tus criaturas.

Magia Pokémon

El virus Pokérus tiene ya muchos años que es una realidad dentro del mundo de monstruos de bolsillo. Este cobró tanta fama, que incluso se ha podido ver dentro del manga oficial de esta serie.

Es por eso que, si no lo conoces, debes saber que para obtenerlo necesitas mucha suerte y muchos encuentros. Ya que este virus lo tienen de manera natural algunos Pokémon en estado salvaje, los cuales pueden infectar a tu equipo tan solo con pelear contra ellos. Una vez que un miembro de tu equipo se infecte, comenzará a infectar a tu equipo mientras se encuentre con ellos. Así es como se ve un miembro de tu equipo infectado.

Antes, el virus se pasaba solamente al Pokémon que estuviera junto a ellos en la alineación del equipo, pero en Escudo y Espada, parece que se pueden infectar todos a la vez.

Pero este virus es algo bueno para tus Pokémon, ya que a parte de aumentar su valor al contar con el virus, también aumenta los EV que gana con cada batalla al doble. Es decir, los Puntos de Esfuerzo (EV) que obtiene por pelear contra un Pokémon que otorga puntos EV de Defensa, por ejemplo, ayudará a gane el doble de EV de defensa. Esto es particularmente útil cuando quieres entrenar a distintos Pokémon de manera competitiva.

Esto es muy importante

Algo que debes tener en cuenta es que los encuentros con Pokémon salvajes que tengan Pokérus no son fáciles de encontrar. Pero de acuerdo a experiencias de varias personas, parece que Grookey es muy propenso a contraer este virus en las primeras áreas del juego.

Otra cosa a tener en mente, es que el Pokérus se cura eventualmente, por lo que el Pokémon curado, ya no se podrá volver a infectar y ya no podrá infectar a nadie más, pero se quedará una marca en este que da a conocer que ya tuvo Pokérus. Además, los efectos del virus no se van del Pokémon, por lo que siempre ganará el doble de EV. La única diferencia es que ya no lo contagia.

Pero si quieres tener siempre a un Pokémon que pueda infectar a todos los demás, basta con meterlo a una caja de la PC antes de que pasen 24 horas reales en tu equipo. Una vez que lo guardas, el reloj se reinicia al día siguiente y puedes comenzar a infectar a tus criaturas de nuevo, todas las que puedas antes de que pasen 24 horas.