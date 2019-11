Pokémon Escudo y Espada: Esto es todo lo que tienes que saber sobre el bug que formatea tu micro SD

Se ha reportado que Pokémon Escudo y Espada tiene un bug que se activa bajo determinadas circunstancias, aquí te decimos como evitarlo.

Pokémon Sword y Shield se estrenó por fin y todo mundo ha perdido la cabeza. Y es que este juego a dado mucho de qué hablar desde que se anuncio, tanto por buenas cosas como por malas. Principalmente por el hecho de haber dejado fuer a una importante cantidad de criaturas. Pero ahora parece que hay un bug que te elimina los juegos de tu memoria micro SD ¿qué tan cierto es esto y cómo podría afectarte?

No todos lo sufrirán

El asunto con el bug, es que hay muchas personas que ya han reportado que, literalmente, el juego se les ha cerrado inesperadamente y después de eso, tuvieron que formatear su tarjeta de memoria (micro SD). Lo cual si bien, no elimina los juegos guardados, si hace que pierdas todo lo que se haya guardado en estas memorias. Es decir, si tenías juegos instalados en tu tarjeta extraíble, tendrías que volver a descargarlos todos, pero si tenias capturas de video y capturas de pantalla, estás podrían desaparecer por completo.

Si bien, el problema no es tan grave como muchos usuarios creen, si es molesto e inconveniente en muchos niveles. En especial por esas capturas que nunca podrás recuperar. Pero algo es importante mencionar, y eso es que este bug solamente ocurre con las versiones digitales de Pokémon Sword y Shield que estén instaladas en una memoria micro SD.

Para evitar que esto te ocurra tienes varias opciones. La primera es no instalar el juego en la micro SD, puesto que el error ocurre cuando el juego intenta hacer “autosave” dentro de la tarjeta. Al intentar hacer el auto salvado, es cuando ocurre el problema. Por lo que la segunda manera de evitar que esto ocurra, es desactivar el auto salvado en Pokémon Sword y Shield, de esa manera, tendrás que salvar tus partidas manualmente, como siempre se había hecho en entregas pasadas.

Ahí lo tienes, no es un error fatal pero si es algo a tener muy en cuenta a la hora de comenzar a jugar. No te preocupes, no perderás los avances de tus juegos si es que te ha afectado.