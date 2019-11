¿Y el supuesto espionaje? Estados Unidos otorga licencia a Microsoft para seguir trabajando con Huawei

Ahora falta Google.

El cuento va así: hace seis meses Estados Unidos puso a Huawei en la lista negra de entidades de la nación, de esta forma, prohibiendo que compañías de dicho país trabajen con ellos, vendiendo software o partes físicas.

Dentro de ellas está Google y Microsoft, siendo esta última particularmente sensible ya que los computadores que vende la marca oriental usan el sistema operativo Windows. En el caso de los móviles, el tema de Android con Google ha sido tema ya que no pueden ofrecer los servicios móviles de esa empresa en sus equipos, no permitiendo que lanzamientos nuevos salgan de China.

Ahora, en todo este tiempo Estados Unidos no presentó una prueba de las acusaciones contra Huawei y poco a poco lo que a todas luces pareciera ser una mentira de la administración Trump, en pos de regular de manera artificial la oferta local y "sacar músculo" en una guerra comercial, se va cayendo.

Hoy, de acuerdo a lo que informa Reuters, el Gobierno de Estados Unidos otorgó permisos a Microsoft para la exportación masiva de bienes "no eléctricos".

Aunque no hay claridad total y confirmada, analistas internacionales concuerdan en que se trata del sistema operativo para computadores más usado del mundo: Windows, lo que daría un respiro a esa rama de productos de Huawei.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos declinó hacer comentarios al respecto y se espera que la próxima gran movida sea la licencia a Alphabet, la empresa madre de Google y así, de esta forma, restablecer un poco la normalidad entre las partes. Aunque cuidado, que mientras Huawei siga en la "lista negra", el tema nunca se habrá solucionado realmente.