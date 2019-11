El top cinco de las mejores series de Corea que ofrece Netflix

Amor, drama, pasión y comedia ofrecen las series coreanas a todos los amantes de estos géneros en la Tv.

El grupo coreano BTS y su género K-Pop se han convertido toda una sensación en el ámbito mundial de la música. Ellos han sido los principales embajadores de la cultura del país asiático y no solo en las melodías, sino también en la televisión.

Por supuesto que la cadena Netflix no iba a dejar pasar por alto este “boom” mediático mundial que ha desatado el género K-Pop. En la actualidad, la plataforma de series y películas ya ofrece un buen abanico de opciones cinematográficas relacionadas con Corea del Sur.

Te presentamos el Top 5 de las mejores series coreanas de Netflix y de seguro te mantendrán pegado en la Tv:

My First First Love

Es una de las mejores series coreanas sobre adolescentes, que trata del amor, la amistad, los compañeros y de fans del k-pop. Los protagonistas de My First First Love son estrellas de la música en Corea.

This is my love

Es una serie romántica que relata un amor de la infancia con el que los protagonistas se reencuentran gracias al destino. Joon Jin-Mo es el protagonista, un joven que llevaba una vida compleja a los 16 o 17 años y que conoció a Park Hyun-soo, una chica que cambió su forma de enfrentarse a la vida.

Abyss

Go Se-yeon es la protagonista, una fiscal que es asesinada. Antaño, la protagonista era el primer gran amor de Cha Min, un rico heredero que ahora tiene la capacidad de utilizar un “Abyss”, un objeto que resucita a todo aquel que haya muerto. Es una serie que te atrapará y en la que no faltan secretos, asesinos, reencarnación y misterio.

Something in the rain

Something in the rain es una de las series más populares de Netflix. Nos presenta la historia de Yoo Jin-ah, una supervisora de tiendas que vive un mal momento laboral y cuya familia no deja de presionarla para que se case.

Kingdom

Se trata de la primera producción de Netflix de Corea y nos cuenta una historia que nos recordará a Juego de Tronos, pero en la que también hay zombies. Se trata de una plaga extraña que hay que frenar para que no caiga en ella toda la población y sólo el príncipe heredero es capaz de acabar con esta plaga que asola el reino.