Netflix prepara serie precuela de Chinatown con David Fincher al mando

La película clásica Chinatown tendrá una serie exclusiva en Netflix. Nadie encuentra sentido al para qué. Pero David Fincher está involucrado.

Chinatown es una de esas cada vez más raras películas que culto que no han tenido un producto derivado de su fama. Se mantuvo durante décadas como una película única e irrepetible a la que no intentaron hacerle una secuela, hasta 1990 con un rotundo fracaso. Pero eso ya quedó en el pasado y se supone que no volverían a repetir el error.

Pero Netflix, para variar, ha venido a romper con ese encanto y acaba de anunciar que está preparando una nueva serie basada en el universo de esta cinta.

Según reportan los colegas de Variety, esta producción se trataría de una precuela con varios episodios donde David Fincher y Robert Towne, guionista de la película original, se unirán para darle forma a esta historia.

Ni siquiera hay un primer libreto terminado. Pero la serie de Chinatown, en teoría, se centraría en las hazañas de un joven Jake "J.J." Gittes durante sus primeros días como investigador privado.

Jack Nicholson y Faye Dunaway fueron los protagonistas de esta cinta estrenada en el ya lejano 1974. Así que sobra decir que no contaría con ellos dos como protagonistas.

También es poco probable que Roman Polanski regrese como director. Pero David Fincher es un nombre de suficiente peso para ganar la atención de todos.

Este director ha encontrado en Netflix un hogar para esta clase de proyectos, con producciones como House of Cards, Mindhunters, Love, Death & Robots.

Netflix no ha confirmado nada, pero es natural. Todo está en sus etapas más tempranas de producción.