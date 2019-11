Netflix traerá de vuelta a Eddie Murphy con Beverly Hills Cop

Netflix dio a conocer que continuará en asociación con el querido actor de Hollywood y producirá la cuarta entrega de Beverly Hills Cop.

Netflix dio a conocer que continuará en asociación con el querido actor de Hollywood y producirá una nueva entrega de Beverly Hills Cop. El productor Jerry Bruckheimer también regresará para la nueva película, que finalmente se lanzaría en 2020.

La película original fue dirigida por Martin Brest, mientras que la secuela de 1987 fue comandada por Tony Scott. En tanto, la última película, que trasladó todo a un parque de diversiones, se llevó a cabo en 1994 de la mano de John Landis.

Netflix en competencia con Disney+

Según Deadline, Paramount ya concretó un acuerdo de licencia única con Netflix para producir otra película de Beverly Hills Cop , con la opción de una secuela adicional.

La noticia llegó en el mejor momento para Netflix, ya que el rival más nuevo y más importante de la compañía, Disney+, acaba de lanzarse el pasado martes a la conquista de la audiencia que ama las series y películas por suscripción.

Aún se desconoce cuándo comenzará la producción de la nueva película, pero Murphy reveló en una entrevista con Collider, el mes pasado, que Beverly Hills Cop sería su próximo proyecto después de que finalizara la secuela de Coming to América .

Murphy: Tomaré las oportunidades

“Sí, eso es lo que estamos haciendo después de venir a Estados Unidos, estamos haciendo Policía de Beverly Hills y luego, entonces el plan es volver al escenario con Beverly Hills Cop”, dijo Murphy, sin revelar su vinculación con Netflix.

“Sigo diciéndolo, estas películas las estoy viendo como el final de un libro y si decido que solo quiero quedarme en el sofá para siempre, lo terminé con una nota divertida y creativa”, dijo y luego continuó: “Puedo subir al escenario y hacer mi standup, me gusta y me agrada y si, ya sabes, algún cineasta increíble viene con una gran película o hay una gran oportunidad la tomaré. Eso sin descuidar el tiempo que paso con mis niños que siempre me esperan en casa”.