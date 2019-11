¿Netflix gratis con tu paquete de Telmex? Esta sería la estrategia para enfrentar a Disney + en México

Esta noticia es bastante buena: según un reporte, muy pronto tendrás Netflix gratis con solo pagar tu Internet como siempre lo has hecho.

Telmex es la compañía de Internet fijo más usada de México, y sin duda Netflix es el servicio de streaming con más usuarios. Ahora podrían unirse, todo para hacer frente a lo que esperan sea un durísimo golpe para la compañía de streaming: la llegada a México de Disney + (que se estima para el siguiente año).

Telmex más Netflix, sí por favor

Telmex actualmente ya te da Claro Video totalmente gratis con tu paquete de Internet, aunque realmente esto no emociona tanto a los usuarios. Claro no ha logrado despegar en México como sí lo ha hecho la compañía de la N. La empresa de Slim lo sabe bien y por eso buscan realmente entrar en el mercado de la competencia dura.

Según un reporte de El Economista, ya están en pláticas ambas empresas y todo apunta a que esto será una realidad, aunque todavía no hay fecha para que suceda. También existiría la posibilidad de que Telcel se suba al barco.

Eso sí, según el mismo medio, no todos los planes Telmex tendrían Netflix. Únicamente sería a partir del de 499 pesos con 20 megas de velocidad y en el de 579 pesos con 30 megas. Por ahora esta no es información oficial, así que aún no sabemos si esto aplicaría a los clientes que ya tienen estos planes o solo a usuarios nuevos. Seguiremos al pendiente.