Nanatsu no Taizai: descubre cuál guerrero se despide en el manga 333

View this post on Instagram

E S C A N O R ☀️ Pj: @v1spr 💖 Dt: @itami.veg . #escanor #escanorsama #escanoredit #escanoramv #nanatsunotaizai #nanatsunotaizaiedit #nanatsunotaizaiamv #thesevendeadlysins #thesevendeadlysinsedit #ban #banedit #banamv #meliodas #meliodasamv #meliodasedit #amvs #amv #amvanime #amvedit #anime #animeedit #animememes #svpgang