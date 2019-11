Kitty Pryde es la mutante que nunca verás en una película Marvel

Recientemente, el director Tim Miller informó que la película de Kitty Pryde no se realizará, aunque no lo descartó en el futuro.

Katherine Anne, mejor conocida como Kitty Pryde, es una súper heroína mutante del universo Marvel, miembro de los X-Men. Ella posee una habilidad de “fase” que le permite, así como a los objetos o personas con las que está en contacto, volverse intangible. Este poder también interrumpe cualquier campo eléctrico por el que atraviesa, y le permite simular levitación.

Recientemente, el director Tim Miller informó que la película de Kitty Pryde por el momento no se realizará por la productora Marvel. Después de debutar con Deadpool en 2016, Miller tenía entre sus planes dirigir una película sobre la historia de esta integrante versátil de los X-Men.

Incluso, en 2018 se informó que Tim Miller estaba desarrollando una película de Kitty Pryde y que era casi un hecho, lo que emocionó a los fans de los mutantes.

Kitty apareció en cuatro películas Marvel

Poco a poco, el personaje de la mutante Kitty Pryde apareció en cuatro de las películas de X-Men, comenzando con Sumela Kay en la película de 2000 y Katie Stuart en X-Men 2 (2003).

Aunque esta mutante de Marvel tuvo un papel mucho más significativo en X-Men 3 (2006) y X-Men: Días del futuro pasado (2014) cuando Ellen Page asumió el papel.

La actriz quería volver a interpretar a Kitty Pryde en la película de Tim Miller, pero el proyecto nunca se materializó. El proyecto se detuvo cuando Disney compró 20th Century FOX. Ahora, parece que la película de Kitty Pryde está oficialmente muerta.

Miller mantiene la fe

Tim Miller mantiene la fe y recientemente reveló a los medios sobre la remota posibilidad de que su película sobre la mutante de los X-Men, Kitty Pryde, se haga realidad algún día con la propia Marvel.

“Me encantan los X-Men. No espero que Marvel me llame y me diga ‘Ven a hacer los X-Men‘, así que no estoy esperando eso. Estaba realmente emocionado por mi película de Kitty Pryde. Mierda, me encanta esa película. Nunca sucederá ahora, pero podría ser en el futuro”, dijo Miller.

La mutante del universo Marvel, Kitty Pryde, está clasificada en el puesto #47 de los 100 mejores héroes de cómic de IGN.

Kitty también puede extender sus poderes para eliminar a otras personas y objetos. Actualmente, ella es capaz de eliminar al menos una media docena de otras personas (u objetos de masa similar) con ella, siempre que establecen y mantienen contacto físico con ella.

Además de sus poderes mutantes, Kitty es una genio en el campo de la tecnología aplicada y ciencias de la computación. Ella es muy talentosa en el diseño y el uso de equipos informáticos. Es un piloto experto de las aeronaves con motores de pistón y jet, y un piloto competente de determinados vehículos interestelares avanzados.