Estudio demuestra que las compañías con mujeres directoras tienen peor valoración en el mercado

Los inversionistas rechazan la “diversidad” en las juntas directivas y penalizan a las empresas.

Dos investigadoras del The Business School for the World (INSEAD) comprobaron que durante 14 años, los inversores han castigado las empresas cuyas juntas directivas son diversas. La presencia de mujeres en cargos de mando implica una disminución del 2.3% del valor de mercado de la compañía.

“Las empresas que aumentan la diversidad de la junta sufren una disminución en el valor de mercado y el efecto se amplifica para las empresas que han recibido calificaciones más altas por sus prácticas de diversidad en toda la organización”, aseguró Isabelle Solal, autora principal junto a Kaisa Snellman.

Su investigación, difundida por la revista INFORMS Organization Science, está basada en datos de panel de firmas públicas de Estados Unidos. Examinaron las respuestas de los inversores y encontraron que una mujer adicional en la junta es penalizado por falta de compromiso con “el valor para los accionistas”.

Según Solal y Snellman, aunque parezca pequeño, este 2.3% podría representar cientos de millones de dólares.

El efecto negativo de las mujeres

“Si los inversionistas creen que se ha designado a miembros femeninos de la junta para satisfacer una preferencia por la diversidad, entonces, una empresa señala involuntariamente un compromiso más débil con el valor para los accionistas que una empresa con una junta no diversa”, explicó Snellman.

Su estudio refuta informes de firmas consultoras e instituciones financieras, que han mostrado una correlación positiva entre el valor de la empresa y las juntas con diversidad de género. Y se suma a otras investigaciones que tomaron datos a largo plazo y también determinaron un efecto negativo.

Por ello, consideran que fomentar la conciencia es el primer paso para abordar y eliminar estos prejuicios. Creen la sociedad y las empresas están progresando en la eliminación de barreras, pero saben que todavía tenemos un largo camino por recorrer.