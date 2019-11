Muere a los 90 años el recordado "hombre Marlboro"

Una de la imágenes más icónicas del mundo de las tabaqueras, el recordado"Hombre Marlboro", ha fallecido a las edad de 90 años sin nunca haber fumado un cigarro en su vida.

Robert Norris, famoso por representar la icónica imagen de la compañía durante muchos años, falleció en su rancho ubicado en Colorado Springs el pasado 3 de noviembre en Estados Unidos.

Recordemos que durante más de una década, este personaje apareció en diversos carteles, revistas con el recordado sombrero blanco, siendo un recordado icono del mundo de las tabaqueras.

Por otro lado, recordemos que estos cigarros son fabricados por la compañía Phillip Morris, donde Norris representó durante años su principal campaña publicitaria.

Es más, lo llamativo de este personaje es que nunca en su vida, según declaraciones que el entregó alguna vez, probó un cigarro, argumentando que abandonó finalmente la campaña cuando sintió que estaba dándole una mala imagen a sus hijos.

A través de su cuenta de Twitter se realizó la siguiente declaración "Este fin de semana perdimos una leyenda y uno de los amigos cercanos de Duke, Bob Norris. Bob era un ranchero de Colorado y el hombre original de Marlboro. Él y su esposa pasaron muchas Acción de Gracias en 26 Bar Ranch con John Wayne y su familia. Nuestro más sentido pésame a la familia Norris".

This weekend we lost a legend & one of Duke’s close friends, Bob Norris. Bob was a Colorado rancher & the original Marlboro man. He & his wife spent many Thanksgivings at 26 Bar Ranch with John Wayne and his family. Our condolences go out to the Norris family. pic.twitter.com/hF7MILAXto

— John Wayne Official (@JohnDukeWayne) November 4, 2019