Justo en la nostalgia: este mouse con forma de mando de Nintendo NES es todo lo que quieres

Este mouse basado en el control clásico de la consola NES de Nintendo lucirá poco funcional en algunos aspectos pero será muy codiciado.

La NES es probablemente una de las consolas más queridas de toda la historia. Fue la piedra angular sobre la que Nintendo construyó su imperio. Y prácticamente no existe gamer que no la conozca de vista. La haya jugado o no.

El lanzamiento de la NES Classic Edition hace tres años le demostró al mundo y al mercado que la nostalgia por este producto puede resultar muy redituable.

La consola más vendida hoy en día es la NES Classic Edition Nintendo le gana a Nintendo.

Así que los amigos de 8BitDo tuvieron la genial ideal de crear un mouse cuyo diseño se encuentra inspirado en el control de esta consola legendaria. Y su apariencia es, no vamos a mentir, peculiar, y tal vez hasta poco funcional.

Pero aún así se convierte automáticamente en un artículo imperdible para los coleccionistas más aguerridos de todo lo relacionado con Nintendo:

El Mouse N30 respeta los elementos más esenciales de la identidad visual de consola NES. Los colores base están ahí. Igual que la apariencia del pad de botones y hasta la cruz de mando. Que luce poco cómoda para hacer desplazarse.

El N30 es un mouse inalámbrico de diseño único en estilo retro. Se alimenta con baterías AA que dan hasta 120 horas de uso. Su rango de detección llega hasta los 10 metros, pesa apenas 71 gramos. Es compatible con Windows y macOS, y cuenta con tecnología inalámbrica de 2.4GHz.

Todo por un precio de USD $24,99. El único problema es que su demanda es elevada y es necesario dar vueltas por la tienda de 8BitDo para ver cuándo está disponible.