Ni con Kriptonita la destruyes: Microsoft ahora almacenará información en un vidrio de cuarzo irrompible

A través de este sistema, Microsoft quiere cambiar la forma en que se almacena gran cantidad de información. La película Superman por ejemplo.

Encontrar una mejor forma de almacenamiento físico es la misión de Project Silica, una iniciativa de Microsoft Research que utiliza ópticos láser ultra rápidos e Inteligencia Artificial para respaldar datos en vidrio de cuarzo. Este elemento no solo almacena sin problema una gran cantidad de información, sino que es prácticamente irrompible.

Los investigadores pusieron el vidrio de cuarzo a hervir en agua caliente, lo hornearon, colocaron en un microondas, inundaron, fregaron y desmagnetizaron para tratar de destruirlo, pero sin importar qué hicieran el material seguía conteniendo a la perfección la información guardada en él.

¿Cómo funciona esta nueva forma de almacenamiento de Microsoft?

Un láser codifica datos en vidrio al crear capas de rejillas y deformaciones tridimensionales a nano escala, en varios ángulos y profundidades. Los algoritmos de aprendizaje automático vuelven a leer los datos al decodificar imágenes y patrones que son creados a medida que la luz polarizada brilla a través del vidrio.

Este anuncio se dio a conocer durante Microsoft Ignite 2019, evento anual de la multinacional que reúne a más de 26 mil implementadores de TI, desarrolladores, profesionales de datos y personas de diferentes industrias para experimentar la más reciente tecnología de Microsoft, fue revelado que se logró con éxito almacenar la película “Superman”, en un vidrio de cuarzo de 75 por 75 centímetros y 2 milímetros de grosor.

“Almacenar toda la película ‘Superman’ en vidrio y poder leerla con éxito es un gran logro. No digo que todas las preguntas hayan sido respondidas, pero parece que ahora estamos en una fase donde trabajamos en el refinamiento y la experimentación, en lugar de preguntar ¿Podemos hacerlo?”, comentó Mark Russinovich, jefe de tecnología de Azure.

Cuando Warner Bros. supo de Project Silica, se acercaron de inmediato a Microsoft. Almacenar películas, series de televisión, animadas o cualquier contenido que generan no solo es complejo, sino que también caro. Con esta nueva tecnología, no tendrían que preocuparse por tener que estar constantemente respaldando sus almacenamientos físicos, porque el vidrio de cuarzo además de ser aparentemente indestructible, no requiere mayor mantención.

Y aunque por ahora solo se ha probado esta tecnología con una película de superhéroes, podría ser usada para almacenar “datos fríos” de diversas áreas, estos son los datos de archivo que podrían tener un valor tremendo o que las compañías deben mantener de muchas áreas, pero a los cuales no tienen necesidad de acceder constantemente.

Por ejemplo, registros médicos de pacientes, datos de regulación financiera, contratos legales, información geológica relacionada con la exploración energética o planes de construcción que las ciudades deben mantener podrían estar guardados en un vidrio de cuarzo del tamaño de un posavasos por años sin sufrir daño ni deterioro alguno.

Junto con Project Silica, durante Microsoft Ignite 2019 se presentaron dos novedades de Azure. Azure Synapse Analytics, un nuevo servicio que mezcla las capacidades de Azure SQL Data Warehouse con mejoras que ayudarán a los clientes a poner sus datos a trabajar de forma más rápido y segura; junto a la versión previa de Azure Arc, la cual ofrece servicios y gestión de Azure a los clientes en otras nubes o infraestructura, incluidas aquellas ofrecidas por Amazon y Google.

También se presentó UI flows -antes Microsoft Flow-, una nueva capacidad de automatización de proceso robótico en Power Automate y la nueva red de conocimiento en Microsoft 365, con experiencias como “Play my emails”, la cual utiliza reconocimiento de voz natural y lenguaje para leer en voz alta nuevos emails y compartir cambios en la agenda de manera inteligente.