Microsoft integrará Gmail, Google Drive y Calendar a Outlook

Microsoft tiene una plataforma robusta de correo electrónico con Outlook. Sin embargo no goza de la riqueza de productos y popularidad de la G Suite y Gmail de Google. Así que tienen ya algo de rato ocupando con la mayor dignidad posible su posición en el segundo lugar.

La buena noticia es que el primer paso es admitirlo. Y eso al parecer ha sucedido, ya que acabamos de descubrir que Microsoft planea integrar de lleno a Gmail, Google Drive y Google Calendar en su cliente de correo web Outlook.com.

Fue el usuario de Twitter Florian B quien volvió de dominio público el inicio de algunas pruebas a un grupo reducido de usuarios de Outlook, en donde todo el poder de Google se suma a la interfaz de Microsoft:

You can now add your gmail account on https://t.co/qrV9WCmJyQ ! pic.twitter.com/KYvZe6wx7q

— Florian B (@flobo09) November 20, 2019