Mexicanos consumen más telenovelas que cualquier otro tipo de producción

Yo Soy Betty la Fea es solo la punta del iceberg en cuanto a las telenovelas que los mexicanos consumen, y es que tenemos una predilección por producciones como La Rosa de Guadalupe que hace que los telenovelas sean el producto de entretenimiento más consumido por los mexicanos, más que cualquier otra cosa que haya en el mercado. Así es com lo reportan en Netflix.

Es curioso que con producciones enormes que hay disponibles en distintos servicios de streaming sean las telenovelas lo que más ven los mexicanos, y más si tomamos en cuenta que fue Blim quien perdió la batalla de streaming frente a Netflix, siendo que su catálogo estaba conformado en su mayoría por telenovelas.

Pero parece que los fanáticos de Rebelde, Betty la Fea y Ruby siguen siendo mucho más que los fanáticos de Stranger Things, Bojack Horseman y Rick and Morty, al menos en México.

Pero claro, no todas las producciones vienen de aquí y curiosamente, Betty es la más popular de todas desde que llegó a Netflix y su origen es colombiano. Claro, nosotros también hicimos nuestra versión de Betty pero sin tener el éxito del que gozó la original.

🍿Top de Series en México 🍿

1. El Club

2. La casa de las flores T2

3. Yo soy Betty, la fea

4. The End of the F***ing World 2

5. Huevos verdes con jamón

— Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) November 20, 2019