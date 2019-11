EN VIVO: El tránsito de Mercurio por el Sol que no se repetirá hasta 2032

Mercurio pasando en línea recta entre el Sol y la Tierra es el hecho que se ve sólo 13 veces por siglo y que sólo se verá el 13 de noviembre de 2032 es el que se verá este lunes 11 de noviembre a las 12:37 GMT (09:37 Chile y 06:37 México) y que durará cuatro horas y 23 minutos.

La NASA dice sobre el fenómeno:

Aunque Mercurio tarda solo unos 88 días en girar alrededor del Sol, su órbita está inclinada, por lo que es relativamente infrecuente que el Sol, Mercurio y la Tierra se alineen perfectamente. El próximo tránsito del planeta no es hasta el 2032, pero en los Estados Unidos, no se podrá observar un tránsito de Mercurio hasta el año 2049.