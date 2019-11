Mentholatum: ¿Por qué se hizo viral en redes y qué asociación tiene con Carabineros?

El Mentholatum es un ungüento que contiene Mentol, Alcanfor, Salicilato de Metilo, Aceite de Eucaliptus y Aceite de Pino. Es un descongestionante tópico que produce alivio de la congestión nasal y las vías respiratorias.

Lo cierto es que hace unos días y en medio de las marchas en Chile, las redes sociales reaccionaron a un video que mostraba presuntamente a unos carabineros "jalando" cocaína. Lo que fue rápidamente desmentido por la institución policial.

A través de la Jefa de Derechos Humanos de Carabineros, la teniente coronel Karina Soza, la institución afirmó en una audiencia en el Senado, que el Mentholatum era ocupado para aplacar los efectos de las bombas lacrimógenas y eso es lo que se veía en el mentado video, que se esparció como fake news en el ciberespacio.

Cuando chico me enseñaron que el #Mentholatum no servía para las lacrimógenas porque tiene mentol y eso irrita más. Mejor un limón, bicarbonato o Malox (barato en la farmacia). Por eso me parece extraño lo que dice la Coronel Soza para descartar que Carabineros jalan cocaína…🤔 pic.twitter.com/kj7vVkCNxW

— Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) October 31, 2019