Huawei va a lanzar el MatePad Pro, una tablet casi idéntica al iPad Pro de Apple

Pensábamos que era una broma.

Es un hecho, existirá el MatePad Pro de Huawei, una tablet con Android y las mejores especificaciones internas que se pueden pedir en un dispositivo de estas características.

Hablamos de una pantalla inmersiva, interrumpida solo por un pequeño orificio para la cámara frontal, el nuevo procesador Kirin 990 6 GB de RAM y EMUI 10, todo acompañado del M-Pen, un stylus pensado para sacarle el mayor provecho posible a la herramienta.

Ahora, lo que llama la atención es que junto con su accesorio de teclado, se ve misteriosamente (?) igual al último iPad Pro.

Para referencia, así es el iPad Pro, por si no lo conocen:

Además, la tablet de Huawei (la de la primera foto, no se confundan), tendrá carga rápida de 40W ¿El problema? no sabemos cuándo se presentará, cuánto costará y si algún día estará en otro mercado fuera de China, ya que no podría contar con los servicios móviles de Google y en occidente, sin eso, no funcionamos.