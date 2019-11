Marvel prohíbe disfraces de Capitán América en campañas electorales

Cuando hablamos de los elementos más representativos del patriotismo de Estados Unidos sin duda el Capitán América es uno de los primeros elementos que nos vienen a la mente.

Los fans de Marvel, cualquiera que haya leído un cómic lo sabe y particularmente los políticos lo saben. Así que ahora, con el arranque del proceso electoral en este país era sólo cuestión de tiempo para que alguien tomara a este personaje como fuente de inspiración o plagio descarado para promoverse.

Eso fue justo lo que sucedió con el concejal de la ciudad de Nueva York, Ben Kallos, quien tuvo la ocurrencia de mandar un newsletter promoviendo sus acciones, con una foto de él disfrazado de Capitán América.

En el texto Kallos marca un montón de comparaciones entre la labor de superhéroe y lo que ha logrado como concejal. En un claro movimiento de lanzamiento para su precampaña electoral.

Pero la ocurrencia llegó hasta los ojos de Marvel que reaccionó de inmediato, exigiendo al pobre Ben y a todos los políticos que no utilicen la imagen del Capi ni de sus demás personajes:

Got this charming letter from @Marvel and got a kick out of it, thought you might too! https://t.co/azqawtAmQY pic.twitter.com/iP0vDkOaWF

— Ben Kallos (@kallos) November 15, 2019