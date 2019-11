Guerra entre Marvel y DC saldrá en un documental

Los directores de Avengers: Endgame, Anthony y Joe Russo harán el proyecto. Se podrá disfrutar a partir del 6 de abril de 2020.

Los directores de Avengers: Endgame, Anthony y Joe Russo, tienen un nuevo proyecto entre manos. Los hermanos anunciaron que próximamente producirán una serie documental en el tratarán y analizarán la rivalidad y guerra entre Marvel y DC, dos de las empresas más poderosas del mundo y relacionadas con los comics.

La serie documental sobre Marvel y DC tendrá por nombre Slugfest y estará basada en el libro de Reed Tucker que lleva el mismo nombre y que aborda la rivalidad entre ambas compañías durante estos últimos 50 años.

Informó el portal Variety, que el documental Marvel y DC narrará, además, el auge y posicionamiento de los cómics como una nueva forma de arte en Estados Unidos y otros países del mundo.

Documental para móviles

El documental Slugfest debutará en Quibi, un servicio de suscripción de video para móviles pensado para los millennials.

Los episodios tendrán una duración de 10 minutos o menos y podrán disfrutarse por una cuota mínima de 5 dólares al mes (con anuncios) a partir del 6 de abril de 2020.

La producción estará a cargo de AGBO Films con Todd Makurath, Peter Rieveschl. Nick Gilhool y Jen Casey. La serie será dirigida por Don Argott y Shenna M. Joyce, quienes trabajaron en el documental de John DeLorean y Believer, este último exclusivo para HBO.

Una rivalidad que nació en 1971

El libro Slugfest: Inside the Epic, 50-year Battle between Marvel and DC, fue publicado en 2017. El sus páginas se relata la rivalidad épica iniciada en 1961, cuando Marvel Comics publicó el primer número de Los Cuatro Fantásticos.

Este cómic de Marvel fue el primero que le hizo frente a DC que ya tenía 20 años de experiencia con personajes icónicos como Superman, Batman y La Mujer Maravilla.

Pero la serie sobre Marevl y DC contará con entrevistas con algunos de los creadores de estos personajes, historias poco conocidas y detalles del primer crossover de ambas empresas: Superman vs Spider-Man: La batalla del siglo, publicado por ambas editoriales en 1978.