Tormentas de polvo en Marte explicarían cómo el planeta perdió su agua

Robô da Nasa completa meia maratona em Marte. O Curiosity tem explorado a superfície do planeta vermelho há sete anos. Em sua missão de buscar vestígios de vida, o astromóvel percorreu 21 quilômetros. Seu principal foco é uma cratera que já teria sido preenchida por água.