Magic The Gathering: Se filtran datos personales de compradores de este juego

Información de tarjetas, direcciones y correos de muchos jugadores de Magic The Gathering se filtraron en Internet por un simple error.

Parece que la seguridad en Internet ya es cada vez más difícil de garantizar para cualquiera que quiera usar un servicio. Puesto que no solamente pasó con Disney+, sino que ahora también paso con Magic The Gathering. Así es como lo reporta la firma de seguridad Fidus a TechCrunch.

Información muy sensible

De acuerdo con el reporte que Fidus Information Security realizó, se dejó un archivo con información de quienes compraron productos de Magic por medio de Amazon. Una copia de este archivo se quedo dentro del archivo público de Amazon Web Services, el problema es que linealmente, cualquier persona podía acceder a este.

El problema con el archivo antes mencionado, es que no tenía ningún tipo de contraseña o seguridad alguna. Por lo que se hizo pública la información de más de 400 mil jugadores de este juego de cartas. En total, se filtraron nombres, cuentas y correos de 452 mil 634 clientes de Wizards of the Coast.

Afortunadamente, esta información no estuvo mucho tiempo en línea, pero el asunto es que muchos pudieron verla y realizar copias de esta. La cual contiene información que data desde el año 2012 hasta mediamos del 2018, así que si es una filtración realmente importante.

Removimos la base de datos de nuestro servidor y comenzamos una investigación para determinar el alcance del incidente. Creemos que este fue un evento aislado y no tenemos razones para creer que se le haya dado un uso malicioso a esta información.

Fue lo que dijo Brice Dugan, un vocero de Wizards al medio TechCrunch.

De hecho, dentro de toda la información que se hizo pública, se pudieron encontrar distintos correos e información personal de trabajadores de la misma empresa del juego de cartas.

Esperemos que pronto den una actualización de este caso y que realmente no se haya llegado a mayores con esta información.