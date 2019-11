Los búhos bebés son aterradores y la gente los confunde con extraterrestres

Los búhos y en general las aves rapaces nocturnas son seres misteriosos y a la vez fascinantes. Ahora surgen imágenes que podrían explicar muchas cosas.

Hace un buen tiempo apareció un video que ahora agarró otra fuerza otra vez, donde se muestra dos búhos bebés en un ático, y su apariencia es perturbadora para muchos, ya que por su falta de pelaje se pueden apreciar sus piernas largas, lo que junto a su postura y ojos, los hacen parecer la caricatura clásica del extraterrestre.

I’m now positive that people who claim to have seen aliens have actually just seen baby owls. pic.twitter.com/CAr65NG9qR

