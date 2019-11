Linio pide grabar unboxing de smartphones UMIDIGI como medida de seguridad

Nunca antes el poder de un unboxing había sido tan grande como para que una compañía lo reconociera, pero así lo hizo Linio.

Antes de que existieran las cámaras de Smartphones, grabar un video era algo casi imposible de hacer. Por lo que, cuando un producto llegaba dañado por paquetería, no había manera de demostrar que no había llegado bien. Es por eso que Linio comenzó a decir que se debe hacer un unboxing en este tipo de casos.

El poder de un video

Cada que algo nueva llega a tu casa y es de esas cosas que pueden llegar dañadas y que son difíciles de cambiar, entonces es hora de sacar una cámara y grabarte a ti mismo mientras abres tus productos.

Curiosamente, dentro de la web Linio, aparece una nota cuando quieres comprar productos Umidigi, y esta dice lo siguiente.

“Nota: Para proteger el interés del comprador, grabe un video al abrir el paquete.”

Si te pones a pensarlo, tiene todo el sentido del mundo, ya que si algo sale mal, es mejor tener evidencia, por eso te recomendamos que seas muy profesional a la hora de grabar esto.

Es importante demostrar que el empaque está cerrado y que tiene sus sellos originales, de lo contrario no va a funcionar. Ahora bien, el video debe mostrar todo el proceso de abrir los productos, esto porque, de haber llegado dañado o no ser el producto que se había prometido, podrías usar este video para reclamar que tu compra no se concreto como debía haber sido y que se te haga valida tu garantía de compra.

Así que asegúrate de tener una buena iluminación en tu video, lo cual no quiere decir que debas comprar focos profesionales, sino que el producto se distinga a la hora de grabar. Una buena recomendación, es no grabar con la luz del sol detrás del producto (o cualquier tipo de luz detrás). Ya que la cantidad de luz puede hacer que no se vea bien cuando estrenes tu nuevo equipo celular.