Influencer digital Kel Calderón denuncia que agencia la quiere dejar sin trabajo por apoyo a las marchas

Las manifestaciones y sus repercusiones también están llegando al mundo digital y al terreno de los influencers en redes sociales, ya que la conocida modelo y licenciada en Derecho de la Universidad de Chile, Kel Calderón, acusó que están queriendo censurarla en sus trabajos por apoyar las protestas.

En una publicación en su Instagram, la hija de Raquel Argandoña acusó a una agencia de hacer un llamado abierto para que no le den trabajo.

Ahí aseguró que el dueño de "Grupo Encina" la había acusado de promover el odio.

No se dejaron esperar las reacciones de la influencer en sus "Stories" de Instagram.

"No dejen que los amenacen con que van a dejar de tener pega con marcas o agencias, nuestra voz es todo lo que tenemos", escribió Kel en respuesta. Luego, en otra historia, agregó: "Mi gente, no nos confundamos. Exigir un país más justo no es incitar al odio. Visibilizar las violaciones a los Derechos Humanos no es incitar el odio"