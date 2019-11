Las astronautas de la EEI jugaron béisbol en pleno modulo espacial

Los astronautas de la NASA, a bordo de la Estación Espacial Internacional, sorprendieron al mundo al celebrar la Serie Mundial en la Tierra jugando su propio partido en el espacio. La serie se la llevó al final los Nacionales de Washington al ganar 6×2 a los Astros de Houston.

En un video compartido en Twitter se mostró a Jessica Meir lanzando, Christina Koch como la receptora y Drew Morgan al bate, quien salió después del primer lanzamiento.

El juego de béisbol espacial fue auténtico, pero al parecer la astronauta Drew Morgan estaba usando una gran linterna para el bate para darle a la pelota.

NASA’s @Astro_Jessica , @Astro_Christina and @AstroDrewMorgan make up an out-of-this- #WorldSeries team on the space station! 💫⚾️ https://t.co/ze2UGxrtGK

Meir lanzó la pelota y Morgan logra golpearla, pero la envió volando de regreso a su oponente, lo que lo hizo salir después del primer lanzamiento.

La estación de televisión Fox trabajó con la tripulación para agregar un sonido del comentarista deportivo Joe Buck, que se pudo escuchar en el fondo.

Más tarde, Meir tuiteó una foto en honor a la Serie Mundial, que muestra la pelota de béisbol flotando frente a las ventanas de la estación espacial con la Tierra en el fondo.

Ella escribió en su mensaje: “Esta bola rápida de 17.500 mph encontró su camino hacia la cúpula de la estación espacial”.

This 17,500 mph fastball found its way to the @Space_Station cupola. We hope all are enjoying watching the #WorldSeries action back on Earth! pic.twitter.com/5EUq4OLKb6

— Jessica Meir (@Astro_Jessica) October 28, 2019