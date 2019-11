Juegos de mesa protegen la salud mental en la vejez

Investigadores de Universidad de Edimburgo estudiaron a más de mil ancianos durante tres años.

Practicar juegos como cartas, ajedrez, bingo o crucigramas aporta grandes beneficios a la salud cognitiva de las personas mayores.

Un estudio descubrió que los ancianos que juegan regularmente juegos no digitales desarrollan mejor sus habilidades de pensamiento. Los resultados fueron publicados en The Journals of Gerontology Series B.

La investigación se realizó en varias etapas. Psicólogos de la Universidad de Edimburgo evaluaron a más de mil personas de 70 años de edad. Les aplicaron pruebas de memoria, resolución de problemas y capacidad de pensamiento.

Estas pruebas fueron repetidas cada tres años, hasta que los participantes alcanzaran los 79 años. Se indagó sobre cuánto tiempo dedicaban a juegos como cartas, ajedrez, bingo o crucigramas.

Cómo benefician a la memoria los juegos

Quienes practicaban regularmente juegos no digitales obtuvieron puntuaciones más altas en las variables estudiadas. Y aquellos que dedicaron más horas a este tipo de entretenimiento aumentaron las probabilidades de alargar sus habilidades cognitivas.

Memoria y velocidad del pensamiento fueron los aspectos ganadores para quienes a los 70 años aumentaron progresivamente la práctica de los juegos.

El equipo empleó modelos estadísticos para hacer los análisis de los resultados, a partir de una prueba de inteligencia aplicada en 1947 estas personas cuando apenas tenían 11 años.

Los participantes formaron parte del estudio Lothian Birth Cohort 1936, que agrupó a quienes nacieron en 1936 y participaron en la encuesta mental escocesa.

“Este grupo de juegos tiene esta asociación pequeña, pero detectable con un mejor envejecimiento cognitivo”, explicó el profesor Ian Deary, director de Edinburgh Lothian Birth Cohorts.

Más hallazgos

También descubrieron que aún las personas de edad adulta pueden cambiar sus hábitos y mejorar sus habilidades de pensamiento.

“Aunque las habilidades de pensamiento de algunas personas pueden disminuir a medida que envejecemos, esta investigación es una prueba más de que no tiene que ser inevitable”, apuntó Caroline Abrahams, directora de caridad en Age UK.

Los investigadores creen que estos resultados pueden promover el uso de juegos no digitales en la rutina diaria de todos, para disfrutar de sus beneficios.