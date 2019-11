Usuarios enojados por los juegos "gratis" de Playstation Plus en diciembre

Esto no es God of War.

Las entregas confirmadas para Playstation Plus en diciembre tienen enojada a la gente.

La compañía confirmó que entregarán Titanfall 2, un excelente shooter que voló bajo el radar en su momento y Monster Energy Supercross: The Official Videogame, del que no habíamos escuchado nunca.

La decepción no se hizo esperar en Twitter y Reddit, ya que antes se había filtrado que este mes se iba a "regalar" el excelente God of War, que ganó Juego del Año en 2018.

Dado eso, las expectativas eran demasiado altas y entregar un juego desconocido de motos no le agradó mucho a los que pagan el servicio.

Bueno, habrá que darle una oportunidad para ver de qué se trata.