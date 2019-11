José Maza "Los saqueos los han hecho los dueños de Chile, los que nos sacan la plata"

Entrevistamos en detalle al profesor José Maza, quien ha regresado comentando sobre el estallido social y que esperar para el futuro del país.

Luego de semanas de guardar silencio, el profesor y destacado astrónomo nacional José Maza Sancho nos concedió una entrevista donde comenta en detalle su percepción con respecto al estallido social que afecta a Chile.

El ganador del premio "Chileno del año" hace algunos meses, se mantuvo en silencio durante largo tiempo ya que no se encontraba en el país.

Ahora, de regreso y tras haber reaparecido en La Tercera con una entrevista el pasado fin de semana, el profesor se explaya con mayor detalle con Fayerwayer, sobre cual es realmente su percepción con respecto a la situación que vive nuestro país desde el pasado 18 de octubre.

José Maza y el estallido social

FW: Profesor ¿Qué le ha parecido todo lo que ha ocurrido en el país durante el último mes?

JM: "Me pones difícil la pregunta, claro es muy fácil ahora decir que uno veía venir esta cuestión, yo creo que en el fondo de mi corazón lo veía venir, porque eran años y años construyéndose (..) por darte un ejemplo, los contratos que se hicieron con el Transantiago, son contratos que la gente que los firmó a nombre de todos nosotros, deberían de estar presos o haber sido llevados a juicio, ya que eso fue inaceptable, como también el de las autopistas y esta desidia de parte del Gobierno de controlar lo que tiene que controlar, y el que controla las Isapres, termina de hacerlo y pasas a ser parte de ellas."

"Entonces ese tipo de cuestiones fueron construyendo esta situación, esta imagen tan gráfica, tan brutal, como la de este señor de Gasco echando de su playa, de su Lago, a tres personas que estaban ahí tranquilamente haciendo picnic, esas son situaciones brutales, inconcebibles, las cuales yo creo que engatillaron mucho antes que los 30 pesos del alza de los pasajes de Metro."

"Toda la manifestación es la molestia de millones de personas, porque uno ve, por ejemplo, como las Isapres abusan, quieren que las mujeres paguen el doble de cotizaciones que los hombres, porque sólo tienen útero, es una cuestión me hace preguntarme si realmente los directivos de las Isapres tienen espejo en su casa, porque yo no tendría cara para mirarme en él si yo dispusiera que se hiciera una norma así en la cosa que yo estoy administrando"

Fw: ¿Usted cree que las injusticias llegaron a un límite?

JM:"Por supuesto que sí. Lo que no entiendo es por qué, a una mujer, que tiene unos fondos no muy grandes y los ha cotizado durante muchos años, estos no se le van a repartir porque ella va a vivir hasta los 110 años (…) yo cuando veo a Chile y el problema grave que vivimos me llega a la cabeza lo que decía mi abuela, “La culpa no la tiene el Chancho sino el que le da el afrecho”. Aquí tenemos cerdos en muchos lados: Con el papel confort, con las farmacias, con las Isapres, con la AFP, y a esos cerdos le dieron afrecho, y ese fue el Gobierno".

"Incluso, pensé luego de que comenzó el estallido social que esto finalmente tenía que ocurrir porque los abusos tienen un límite, eso es una realidad humana. Cuando el dólar costaba 600 pesos, todos los productos que se vendían en Chile tenían referencia como si el dólar estuviera a “luca”, imagínate cómo va a ser ahora que el dólar está a 800 pesos como van a subir estos precios, un descaro".

"Yo encuentro que en Chile, estamos como en esa icónica frase del tango cambalache que dice “el que no sana, es un gil” y aquí afana todo el mundo, y los que están más arribas afanan más porque tienen más poder, porque no son “giles”."

Fw: ¿Qué le parece el actuar de la fuerza pública durante los días de protesta?

JM: "Yo creo que durante el estallido social hay una mezcla muy variopinta, un porcentaje enorme de más de un millón de personas que se juntaron en la Plaza Italia el día 25 de octubre, en el cual el 99% de ellos son personas común y corriente que siente y tiene algún grado de molestia profunda y buscan que construyamos un país sobre pilares distintos (…) a esto hay que sumarle una “pequeña costra” donde hay narcotraficantes, delincuentes, profesionales, aficionados y que ellos están enfocados sólo en armar los disturbios duros y que solo les importa eso".

"La actuación de Carabineros es compleja, ya que he visto imágenes brutales de varios lados, por ejemplo, la de una turba de más de 100 personas que trataban de dar vuelta un guanaco. Por otro lado, mientras estaba lleno de Carabineros tirando “supuestos balines de goma “a los manifestantes, a media cuadra estaban saqueando y estaban vandalizando el Principado de Asturias, pidieron fuerza pública y estos dijeron que no podían ir; los Carabineros afirmaron que no podían asistir y no moverse a media cuadra a ponerle coto al vandalismo extremo".

"Pero que pasa, dispararon balines a la altura de la cara de la gente que se encontraba manifestando pacíficamente, eso está prohibido en la gran mayoría de los países del mundo, y me parece gravísimo, porque en una democracia todos tenemos derecho a manifestarnos y si yo, por ejemplo, ando diciendo mis gritos en la calle con justa razón, tengo el derecho de hacerlo y no por esto voy a recibir un balín en el ojo".

"Como es posible que los Carabineros me van a disparar balines de goma, porque ando con un letrero que diga “no más tag, AFP”, eso a mí personalmente me parece el colmo. Es más, yo le preguntaría al general Rozas que diría el si algún familiar suyo hubieran andado por ahí paseando y le llega un balín de goma en el ojo y por esto quedara con daño severo en el rostro o en el mismo ojo, diría que eso se “ajustó a los protocolos”."

"Como se les responde a las personas que perdieron un ojo y a los casi 300 que tuvieron un trauma ocular enorme, eso es inmoral, ya que dispararle a la gente que está manifestándose no debe haber sido así."

Fw: Sobre los actos vandálicos profesor, ¿Que le parece a usted esta situación?

JM: "También hemos visto actos salvajes de, no se cómo llamarlos, esta mezcla entre delincuentes, narcotraficantes, delincuentes aficionados, cuando le tiran una bomba Molotov a un zorrillo y acto seguido, este empieza arder, y toda la gente los apuntaba con rayos láser y a mi esa imagen me recordó al "Planeta de los simios", ya que todos los delincuentes saltaban excitados (…) si los Carabineros hubieran salido así como una pira humana quemándose, ahí ya el delirio habría sido total. Yo creo que hay que poner paños fríos a todo esto ya".

Fw: Si lo invitan a participar en el proceso de la convención de ideas para la nueva Constitución, ¿Lo haría?

JM: "Mira depende como sea, yo lo que hago que es principalmente divulgar la ciencia y la astronomía, eso me entretiene muchísimo, pero por otro lado me doy cuenta de que tengo de alguna manera alguna responsabilidad social, y yo soy partidario de que la sociedad cambie, porque ya no se pueden seguir acumulando abuso sobre abusos, como un castillo de naipes".

"Hacer una nueva Constitución no va a solucionar ningún problema, pero ningún problema se va a solucionar si no tenemos una nueva carta magna".

Fw: ¿Cree que en la nueva carta magna exista un espacio para potenciar la ciencia y la educación?

JM: "Absolutamente. Para tener un país que pueda hacer cosas, el estado tiene que invertir mucho más en educación, tener escuelas de lujo e invertir 10 veces más en ciencia y tecnología. Si yo creyera que puedo poner el tema de la educación, de la ciencia y tecnología y la industrialización del país en alguna medida de la Constitución y que estas ideas maestras uno las pudiera dejar plasmadas en la reforma, yo estaría dispuesto a sacrificar un año completo de mi vida por tratar de consagrar algo así."

"El futuro de Chile no está en que suba el Euro o que baje el dólar, esas cosas financieras no dejan nada, el futuro está en la educación. Antes cuando era pequeño habían industrias en el país, no eran tan grandes, pero por lo menos habían. Ahora no sabemos hacer nada, solo comprar y vender, ese modelo mercader no es lo que nos conviene."

"La educación de las personas es la condición fundamental, y no estoy hablando de que todos sean ingenieros, quiero que todos, en lo que hayan elegido ser, sean personas educadas, personas que tengan las cabeza llena de ideas y que sepan pensar, en Chile no les hemos enseñado a pensar a la gente."

"Ahora tenemos este estallido social que es producto de que al bisabuelo del que está vandalizando en la calle, que no lo educaron, a su papá tampoco ni a él, es el resultado de esto.Cómo a alguien no se le puede arrugar la guata de quemar la casona Schnaider que es un lindo edificio, bueno eso no les pasa porque no tienen ninguna educación, ya que no logran apreciar estéticamente una cuestión bonita".

Fw: Profesor ¿Bailaría si lo hacen bajarse del auto en una marcha?

JM: "Mira, si a mí me pidieran que bailara haría el ridículo, porque yo no sé bailar (bromea), sería algo patético, pero mira, si existe sentido del humor todo vale, pero yo creo que en realidad algunas cuestiones sería mejor obviarlas."

"Acabo de ver en la mañana unas imágenes de ayer en el Mall La Dehesa que son muy patéticas, donde se ve a un señor que le dice a otra persona “ándate a tu población”, roto tal por cual y uno piensa, han pasado 5 o 6 semanas de que comenzó esto y todavía hay gente que todavía no entiende lo que está pasando".

"Empezar a rotear es sin duda falta de educación, de ese señor que rotea al otro. El es una persona de poca educación, a lo mejor ambos, los que gritaban por este lado o los que gritaban por el otro, pero era algo totalmente pacífico, habían gritos por todos lados".

"Si tuviéramos más educación, yo me pregunto. ¿Los señores de las autopistas vieron que era abusivo aumentar el TAG en IPC +3,5 %?, ¿no se daban cuenta?, eso lo veía la secretaria. Entonces, en la medida en que abusaron un poquito, pasó piola, abusaron otro poquito, también pasó piola, pero ahora, llegamos a un momento en el que parece ser que para un pequeño porcentaje de la población que están involucrados en los abusos, estos eran parte normal."

Fw: Finalmente ¿Qué opina sobre los saqueos?

JM: "Yo te diría, paremos los saqueos de los supermercados, paremos los saqueos de la AFP, el de las Isapres, de las farmacias, de las autopistas, paremos todos estos saqueos que han dado pie a los otros saqueos."

"Ahora ni siquiera directamente, si no que indirectamente ya que estos saqueos los han hecho los dueños de Chile que son los que nos están sacando la plata como pueden, porque cuando un jubilado le cobran el doble, el triple o 10 veces más por un medicamento, y el solo cuenta con 100 lucas, eso es maldad."

"Como es posible que alguien le robe a un pensionado que gana 100 mil pesos, esos abusos son realmente intolerables, son los que creo que si los señores dueños no entienden, no sé en qué piensan. Te roban hasta que te duele, escucharon al Padre Hurtado pero entendieron mal, ahora ya nos llegaron al nervio, como en el dolor de muelas te llega al nervio, ahí explota el dolor."

"Bueno yo espero que esto pase y amaine, pero la única manera es que ahora llegó el momento de que los políticos se pongan serios, pero sobre todo que los empresarios y los grandes industriales, salgan a dar explicaciones y a decir que van hacer ellos. Este estallido social lo hicieron los grandes capitales de Chile."