JoJo's Bizarre Adventure: Se revela un misterio en el diseño de [The World]

JoJo's Bizarre Adventure es una serie que tiene incontables seguidores alrededor del mundo y que además, ha logrado inspirar la creación de muchas historias y personajes de todos los medios del entretenimiento. Es por eso que ahora que su creador Hirohiko Araki dio a conocer algo sobre uno de sus Stands más poderosos, todos los fanáticos no podemos evitar voltear a verlo. Así es como lo reportan en Twitter.

Como parte del panel especial de preguntas y respuestas con el creador del JoJo’s en la Lucca Games and Comics en Italia, este reveló que el diseño del Stand de DIO no fue solamente una casualidad, sino que fue planeado tal y como se ve, con todo y los tanques que trae en la espalda.

Para aquellos no familiarizados con JoJo’s, este Stand (básicamente un espíritu que da super poderes a su usuario) tiene la habilidad de detener el tiempo. Siendo su usuario un vampiro inmortal, nadie se preguntó mucho sobre la ciencia involucrada con esto, es un manga a final de cuentas. Pero resulta que [The World] lleva esos tanques en la espalda para poder respirar mientras el tiempo se encuentra detenido. Así lo confirmó un asistente, quien estaba publicando a medida en que Araki contestaba.

ARAKI SAID THE WORLD CAN BREATH WHEN HE STOPS TIME BECAUSE HE HAS OXYGEN TANKS ON HIS BACK!!! THATS WHAT THEY ARE FOR!!! OXYGEN!!!

