Japón: Así fue el primer tomo de la Weekly Shonen Jump

En Japón, una de las publicaciones más importantes en la historia del entretenimiento es la mismísima Weekly Shonen Jump, la cual ha sido la revista que ha llevado al estrellato a mangas como Dragon Ball y JoJo’s Bizarre Adventure. Pero el primero tomo de esta importante revista japonesa es poco conocido y aquí te diremos que es lo que contenía este.

¿Flash Gordon?

La primera publicación de la Weekly Shonen Jump se publicó en Japón el primero de Agosto del año 1968, y no, Dragon Ball no estaba en su primer tomo. De hecho, Dragon Ball llegó casi junto a JoJo’s Bizarre Adventure en la década de los años 80. Por lo que el primero tomo de esta publicación tenía distintos mangas que a penas iban comenzando, así como traducciones de cómics americanos.

La lista de series que estaban dentro de este primero tomo son los siguientes:

Kujira Daigo Ch. 1

Dai Abare Apache-kun

Sword of hell

Jigoku Ken

Chichi no Tamashii Ch. 1

Harenchi Gakuen

Doru Yarō

Hand

Flash Gordon

Mientras que los autores y artistas dentro de este primer tomo son los siguientes:

Dan Barry

Fujio Akatsuka

Go Nagai

Hiroshi Kaizuka

Kazuo Umezu

Mikiya Mochizuki

Sachio Umemoto

Yoshiteru Takahashi

En el caso de Harenchi Gakuen, este se considera el precursor de la serie del mismo nombre que su mismo autor publicaría en números posteriores. Por lo que no se considera parte del canon oficial de la serie.

En el caso de Flash Gordon, este cómic gozaba de una gran popularidad en Estados Unidos, por lo que fue llevado al mercado japonés para ganar terreno en más partes del mundo. Curiosamente, no se publicó toda la serie de Flash Gordon, ya que en los siguientes números se tradujeron cómics americanos de otros autores, pero solo eran ciertos capítulos y no se tomaba en cuenta mucho la continuidad de estos. Tanto fue eso último que en el segundo tomo se tradujo un cómic de Mandrake the Magician y no fue otro de Flash Gordon.

