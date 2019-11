Isla Friendship se queda sin su mayor leyenda: Falleció hombre que fue sanado en el mítico lugar

La Isla Friendship es uno de los mitos vivos más importantes de la historia ufológica de Chile, un lugar donde científicos-extraterrestres (o una secta religiosa con poderes sobrenaturales) tiene una congregación que ayuda a sanar gente y además experimenta con alta tecnología.

Esta misteriosa isla se encontraría según los entendidos en la región de Aysen, entre el archipiélago de los Chonos y el de las Guaitecas, e incluso se conocen sus coordenadas (45°1’20.88’’S 74°10’16.18’’W).

Sus habitantes, según los pocos testigos y humanos que han logrado interactuar con ellos, serían seres con forma humana y de rasgos caucásicos, muy altos, que hablan un castellano muy pausado y extraño, que se hacen llamar como los ángeles, Miguel, Rafael, Ariel y que viajan en la embarcación Mytilus II.

Y en esta historia, hay un chileno que fue sanado de una larga y cruenta enfermedad en la isla. Su nombre: Ernesto de la Fuente.

El viernes 23 de noviembre en la comunidad de Freirina en la Región de Atacama se entregó la noticia de la muerte de Ernesto de la Fuente Gandarillas a los 79 años de edad.

Este ingeniero civil mecánico de la Universidad de Concepción y ex director de televisión en TVN, se hizo famoso en una entrevista con el programa "OVNI" de Patricio Bañados, donde contó su versión de Friendship.

Ernesto comenzó su comunicación con los habitantes de la isla a través de su hobby como radioaficionado en 1983, ahí conoció a "Alberto", un hombre de Chiloé que trabajaba en el Mytilus II y que trasladaba a estos "sacerdotes".

Así, de la Fuente comenzó a tener una relación de amistad con estos seres, y comenzó a involucrarse en sus pruebas psíquicas.

Luego, un agresivo cáncer por los más de 50 cigarrillos diarios que fumaba, y que le entregó un diagnóstico lapidario (extirpación de uno de sus pulmones), lo llevó a aceptar una invitación de la Isla Friendship, para ser sanado ahí.

En un blog personal, Ernesto contó en detalle su historia con los habitantes de la isla y cómo llegó al lugar para ser sanado.

Acá detalles de su visión del misterioso lugar:

De allí me llevaron a una especie de shower door de unos 2 por 2 metros de cerámica blanca con una puerta hermética de vidrio esmerilado. Se me explicó el procedimiento y comenzamos.

Ernesto de la Fuente comentó además cómo era vivir y la cotidianidad en la isla.

Vivía en una pequeña pieza de aproximadamente 3 por 3 metros, con una cama, una mesita con un terminal de computador y una ventana al exterior. La temperatura era constante y de aproximadamente 20º C , lo que para mi era un lujo, después de los fríos que estaba acostumbrado a sufrir en Chiloe. Tenía absoluta libertad de movimiento dentro de las instalaciones, las que eran cómodas y funcionales.

Así fui descubriendo detalles que poco a poco me fueron maravillando. Casi todo se gobernaba por computación, lo que no era muy común en esos días de 1989, había una piscina temperada, tres grandes invernaderos, salones con televisión satelital y otras comodidades que yo jamás me hubiera imaginado. Uno se encontraba con mucha gente en los pasillos, todo el mundo sonreía y nadie hablaba fuerte. No recuerdo haber visto una clínica u hospital.