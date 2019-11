iPhone 11 salva dedo de persona al recibir impacto de una bomba lacrimógena

A través de Twitter, el testimonio de Gaspar Álvarez nos llamó profundamente la atención. Un amigo había recibido el impacto de una bomba lacrimógena, quedando con una fractura expuesta.

Nos pusimos en contacto con Damián Rojas, el afectado, que nos cuenta que si no fuera por el celular, probablemente hubiera perdido el dedo.

"Ayer me llegó una lacrimógena en la mano, de no ser por un celular que estaba nuevo, perdía un dedo", dice el afectado en sus historias, que nos cuenta cómo sucedió todo:

Estaba yendo después del trabajo a Plaza Dignidad (ex Plaza Italia) y me quedé hablando con un ciclista porque habían vándalos peleando con algunas personas que se manifestaban pacíficamente. Vi que Carabineros estaban lejos y me quedé en el Parque Bustamante. Había pasado el "guanaco" tirando agua no más, entonces no se veía peligro… Yo estaba con la cacerola y mi celular grabando lo que pudiera.

Hasta ahí, lo que nos cuenta Damián Rojas es la historia de muchos durante estas 5 semanas de estallido social en Chile, porque lo peor vino después, cuando una bomba fue lanzada en dirección a su cabeza:

El dedo índice estaba en el celular por delante hacia la izquierda, el golpe le llego al dedo y al celular, pero no de lleno. Me dieron dos semanas de licencia y otras dos o tres de rehabilitación para recuperar la movilidad. Me hicieron pruebas de tendones y estoy bien. Me tuvieron que suturar además, me inmovilizaron, me vendaron y no puedo ocupar la mano. Lo único que alcancé a grabar fue una historia que quedó en mi Instagram. El celular (iPhone 11) me lo compré el lunes. Quedó "pa' la historia", si no fuera por el celular yo perdía el dedo.