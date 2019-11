Microsoft Edge se renueva para hacer que la gente olvide los malos momentos con Internet Explorer

La gran mayoría de nosotros iniciamos nuestras andadas en Internet a través del viejo Internet Explorer. Todo era normal, no sabíamos que había un mundo más allá, hasta que comenzaron a ser tendencia otros navegadores como Firefox o Chrome. Ahí notamos que habíamos, literalmente, perdido muchísimo tiempo esperando que las páginas cargaran.

De ahí, Explorer se convirtió prácticamente en un meme. El mundo (menos tus papás o tíos) lo usaban solamente para descargar un nuevo navegador y era el terror cuando sin querer lo abrías. Bueno, pues Microsoft quiere dejar todo eso atrás y renovar la imagen (y motor) de Edge para que ya no sea relacionado con su lento hermano menor.

Ahora Edge tiene un nuevo motor impulsado por Chromium, así que es momento de renovarlo todo, incluyendo el logo. Explorer ha quedado atrás y Microsoft no cree que tengamos por qué seguir hablando de ello.

La compañía reveló recientemente el que será el nuevo logo en medio de una caza de easter eggs. Ahora vemos un logotipo inspirado en una ola. Aunque si miras detenidamente, quizá veas el parecido con la "e" de Explorer… pero realmente necesitas concentrarte para lograrlo. Esencialmente ya ha quedado atrás.

How do you like our new #Edge logo?? #comingsoon! pic.twitter.com/EgL6n5xqRI

— Vishnu Nath 📱💻📲⌨️ (@VishnuNath) November 2, 2019