Estudio científico plantea que el acceso gratuito a Internet es un derecho humano

Para el profesor de ética Merten Reglitz su teoría debería aplicarse con urgencia en países en desarrollo.

La “Primavera Árabe” y el movimiento #MeToo son algunos de los ejemplos que utiliza el profesor de Ética Global de la Universidad de Birmingham, doctor Merten Reglitz, para justificar su hipótesis: el acceso gratuito a Internet es un derecho humano.

Su estudio, divulgado por la revista Journal of Applied Philosophy, se basa en la influencia de esta red de información en el mundo actual. Por ello, considera urgente su vigencia en países en desarrollo, donde las personas no tienen acceso.

De hecho, según cifras de The World Wide Web Foundation, 2.300 millones de personas no tienen acceso a Internet asequible. Para la organización, el gigabyte no debe superar el 2% del ingreso mensual promedio de una persona.

“El acceso a Internet no es un lujo, sino un derecho humano moral y todos deberían tener acceso sin supervisión y sin censura a este medio global, proporcionado gratuitamente para aquellos que no pueden pagarlo”, reflexionó Reglitz.

Considera que sin el acceso, las personas pierden influencia frente a los actores mundiales. “Estas personas simplemente no tienen voz en la formulación de las reglas que deben obedecer y que dan forma a sus oportunidades de vida”, advierte.

Internet protector

En su investigación encontró que Internet es un vehículo para garantizar otros derechos humanos básicos, como la vida, la libertad y la libertad de expresión. Destaca que gran parte del debate político está en línea y es allí donde se comparte información relevante.

Para Reglitz entraría dentro de la categoría de “derechos humanos morales”, que define “como intereses universales esenciales para una vida mínimamente decente”.

Por ello invita a la acción y reconoce el trabajo de algunas instituciones en garantizar el acceso universal a Internet. Entre los que destaca el estado indio de Kerala, espera conectar de forma gratuita a sus 35 millones de habitantes.

También subraya la iniciativa WiFi4EU de la Unión Europea para proporcionar a “todas las aldeas y ciudades europeas acceso gratuito a internet inalámbrico en los principales centros de la vida pública para 2020”.

Por su parte, Naciones Unidas lo incluyó dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.