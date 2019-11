Fundador de Instagram volvería a vender la red social: "Si te ofrecen mil millones de dólares por 11 personas"

“Cuando alguien viene y te ofrece mil millones de dólares por 11 personas, ¿qué dices?”. Así respondió el ex CEO y fundador de Instagram, Kevin Systrom, a un asistente de un foro que le consultaba sobre su decisión de vender a Facebook la popular aplicación de fotografías.

Kevin Systrom y Mike Krieger crearon Instagram en octubre de 2010. Tras el éxito de la aplicación, Mark Zuckerberg les hizo la estruendosa oferta apenas año y media después y bien que los valieron.

Por eso la sinceridad de Systrom, quien fue invitado, por The New York Times, al evento DealBook para hablar sobre la actualidad de las grandes compañías tecnológicas.

. @instagram co-founder @kevin says breaking up big tech companies prescribes a “general medicine” to “very specific strains” of problems. #DealBook pic.twitter.com/o3ZAf6no97

Sin embargo, fue el periodista de NBC News, Dylan Byers, quien reseñó en su cuenta Twitter lo que podría bien denominarse una anécdota.

Kevin Systrom on whether he’d do Facebook-Instagram acquisition again: “When someone comes and offers you a billion dollars for 11 people, what do you say?”#DealBook

— Dylan Byers (@DylanByers) November 6, 2019