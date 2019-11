México ha creado una polémica aplicación para espiar Instagram

Espiar el Instagram de las personas es una curiosidad (mala) que muchos tienen, y un grupo de mexicanos trabajan para que se pueda.

Espiar a las personas no es bueno, aunque mucha gente quisiera poder hacerlo. El sueño de muchos es poder revisar el Facebook, Instagram o WhatsApp de sus parejas amigos o enemigos políticos (?). Like Patrol es una app mexicana que promete ayudarte con esta tarea, pero ha generado polémica.

¿Puedes o no espiar Instagram con Like Patrol?

Hace poco aún podías saber a qué imágenes le daban like tus contactos o a quién seguían, pero la red social ha quitado esa función (y qué bueno). En su lugar, un grupo de mexicanos prometen continuar dándote la posibilidad de hacerlo.

Like Patrol ha sido vetada ya de la App Store de Apple y sus creadores no están felices al respecto. La empresa de Cupertino asegura que esto se debe a que sus intenciones son "dudosas". Instagram también trató de cerrar Like Patrol por "usar los datos privados de los usuarios sin su consentimiento".

Sin embargo, el mexicano creador de la aplicación, Sergio Luis Quintero, aseguró a BBC que la app sólo usa datos públicos y que apelará la decisión de Apple próximamente. Para Android no está disponible, así que no se hagan ilusiones los usuarios de este sistema operativo.

¿Volverá Like Patro a la App Store? Ya lo veremos.