Hormigas caníbales escapan de un búnker nuclear en Polonia

Más de un millón de hormigas caníbales abandonó un búnker nuclear soviético en Polonia, luego de años sin luz ni comida. Un grupo de científicos decidió liberarlas en un hábitat natural, luego de años de estudios e investigaciones sobre su comportamiento.

Las hormigas encerradas en un búnker fueron descubiertas en 2013. Parecían provenir de un nido situado encima de una tubería de ventilación.

Cuando las hormigas cayeron por la tubería quedaron sepultadas en el búnker que en un tiempo sirvió como almacén para armas nucleares.

El primer estudio sobre la extraña colonia de hormigas de la madera (Formica polyctena) se publicó tres años después de su descubrimiento.

this is the future the DSA wants. https://t.co/wt1vQCPGBd

— The Warax. 🦛💨 (@iAmTheWarax) November 5, 2019