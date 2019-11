La Nave espacial Hayabusa2 comienza su regreso a la Tierra

La sonda espacial Hayabusa2 finalmente ha comenzado su operación de regreso a la Tierra luego de estar más de un año realizando investigaciones en el asteroide 1621173 Ryugu, recolectando muestras las cuales traerá para que los científicos puedan analizarlas.

Recordemos que en una de las fases de investigación, la nave envió una serie de Rovers a la superficie del asteroide y también disparó una bala, que exploto en el asteroide con la cual pudo obtener una gran cantidad de rocas que ahora trae para ser investigadas.

La Agencia Aeroespacial Japonesa JAXA anunció a través de su cuenta de Twitter que esta nave está finalmente emprendiendo el viaje de regreso luego de que fuera lanzada en el año 2014 para completar su misión.

Sin embargo, durante todo el tiempo que esta nave pasó realizando investigaciones en el asteroide, logró obtener una gran cantidad de rocas de la superficie del planeta, las cuales recolectó y almacenó para traerlas y ser investigadas por los científicos acá en la Tierra.

Fue durante el año 2014 que JAXA envió esta nave al asteroide, y ahora esperan que toda la operación "regreso" finalice de forma correcta y logre aterrizar en la Tierra a finales del 2020 o en los primeros meses del 2021.

Los científicos japoneses esperan que la Sonda logre aterrizar en la zona central de Australia, lugar que ha sido establecido como el punto principal donde será recuperada la histórica nave espacial japonesa.

La forma de aterrizaje será así: La sonda se acercará lo más posible a la Tierra, para luego arrojar una cápsula donde trae todas las muestras obtenidas en el satélite, la cual está construida para resistir la atmósfera terrestre y también tiene un montón de sistemas que ayudarán a que su aterrizaje salga exitoso.

Con respecto al resto de la nave,esta se destruirá en la órbita de la Tierra.

We are finally leaving Ryugu! Departure is today (November 13) at 10:05 JST (onboard time). The RCS thrusters (chemical engines) are scheduled to begin moving us away from Ryugu at about 10cm/s.

