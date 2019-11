El guión del Episodio IX de Star Wars: The Rise of Skywalker acaba en eBay antes del estreno de la cinta

Hoy ha sido un día de muchas noticias en torno al Episodio IX de Star Wars: The Rise of Skywalker. Primero JJ Abrams nos reveló cómo fue todo el asunto con Palpatine y Rian Johnson.

Y ahora descubrimos por voz del propio director que el libreto de esta película terminó siendo puesto a la venta en eBay. Todo por culpa de un descuido que puso en graves aprietos a la producción.

El relato de esta crisis lo hizo el propio JJ Abrams durante su participación en el programa de Good Morning America, donde cuenta con lujo de detalles, pero sin nombrar culpables, cómo acabó el guión de Star Wars: The Rise of Skywalker a la venta en internet:

.@starwars launched 42 years ago. And 24 days from now, the final chapter will be revealed in theaters! We are THRILLED to have director @jjabrams with us this morning — and he’s sharing an EXCLUSIVE clip from #TheRiseOfSkywalker! pic.twitter.com/gOfUTGWzpW

