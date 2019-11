Google Stadia aumenta a 22 videojuegos su catálogo a horas de su lanzamiento

Un anuncio sorpresivo de Google Stadia ilusiona a quienes le tienen fe a este nuevo proyecto. La plataforma streaming duplicó a 22 los videojuegos disponibles para su lanzamiento este martes 19 de noviembre.

Originalmente saldría al mercado con 12 juegos, pero ahora serán más y entre los adicionales están algunos de los más populares: NBA 2K20, Final Fantasy XV y Rage 2.

Así se difundió por redes sociales y las reacciones fueron diversas.

Tonight Google Stadia announced that its launch lineup for Tuesday has increased to 22 games from the 12 announced last week. pic.twitter.com/1SIfhPBkuC

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) November 18, 2019