Google Maps: Captan a un curioso hombre caballo en Canada

Google Maps nos ha mostrado ya muchas veces que el ser humano es muy curioso y es gracias a nuestra especie que el planeta se vuelve un lugar mucho más interesante. Muestra de ello es la siguiente imagen que se pudo captar gracias a las cámaras de Google Maps.

Mientras el vehículo de Google Maps transitaba por las calles de Columbia Británica en Canadá, logró captar a un hombre con una máscara de caballo. Curiosamente, no solamente tenía una máscara lista para el paso de Google Maps, sino que tenía todo un ser armado para esperar el paso del vehículo.

Lo más curioso de todo esto, es que nos enteremos de la existencia de este extraño avistamiento gracias a la cuenta oficial de Google Maps en Twitter, en donde publicaron una imagen GIF que nos muestra a este hombre al filo de la carretera.

We have no words. pic.twitter.com/7IaacET8o9

— Google Maps (@googlemaps) November 14, 2019