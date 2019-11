Ministra Gloria Hutt y horarios del Metro: "No le había tomado el peso al cierre temprano...porque toda la ciudad cierra temprano"

La secretaria de Transporte se lanzó una declaración un poco obvia, pero confusa en Radio ADN, cayendo recién en razón de lo que pasa.

La ministra de Transporte, Gloria Hutt, habló este viernes 22 de noviembre en Radio ADN y entregó unas declaraciones sobre el cierre del Metro de Santiago que dejaron a varios marcando ocupados.

La secretaria de Estado se refirió a los horarios "nuevos" y adaptados de la red subterranea por las manifestaciones.

"No le había tomado el peso hasta que la semana pasada empecé a pensar (…) El Metro es tan gravitante en la vida de la ciudad que si el Metro cierra más temprano la ciudad entera cierra más temprano", manifestó.

El Metro de Santiago está cerrando a las 20 horas y desde el lunes 25 lo hará a las 21:00 horas. Lo que contrasta con el horario habitual que es a las 23:00 hrs.

Hutt además agregó que, "la gente, cuando sale de las oficinas, si no tiene la posibilidad de tomar Metro se va a su casa rápidamente. Entonces, no hace trámites, no hace compras y las tiendas, como no anda gente, cierran antes".

Gloria Hutt y las Rebajas en la tarifa

Por otro lado, la ministra de Transporte aprovechó de referirse a los subsidios para bajar el precio del Metro para los adultos mayores.

"Esta medida se venía analizando desde el principio del Gobierno. Lo que veo es que se está dando un giro. Es un presupuesto social", respecto al presupuesto de 2020.