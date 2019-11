GeoConstituyente: El mapa digital que ayuda a encontrar los cabildos autoconvocados

View this post on Instagram

Amigos, hemos recibido muchos mensajes preguntando quiénes somos y porqué hacemos esto. Entiendo que considerando la contingencia todos somos muy sensibles a cómo se trabaja y se difunde la información. Es por esto que agradezco a quiénes de forma voluntaria, han colaborado con nuestra iniciativa, que surge de una idea sin malas intenciones y con el fin de ayudar a nuestros amigos, cercanos y colegas. Quiénes nos conocen, saben que actuamos siempre con buenas intenciones y con el propósito de ayudar a nuestros pares y sin fines de lucro. La geografía, como disciplina, nos permite trabajar la información de manera sistematizada y entregarla a la población con herramientas que resultan fáciles de comprender, en este caso un mapa simple, ordenado y con la información justa y necesaria. Entendemos también que la nota que nos hicieron en el diario puede llamar más aun la atención. No obstante, y consecuente con mis actitudes y mi profesión, realizo esto para que la población pueda organizarse y asistir a las instancias de conversación que surgen en la contingencia. Como equipo,apelamos a que esta iniciativa sea utilizada de manera responsable y con altura de miras. Espero en esta imagen y con esto, pueda responder a muchas de las preguntas qué nos han llegado. Saludos Catalina Y equipo de Geo-Constituyente: Valentina Yeison Bernardo